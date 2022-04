Criza lanturilor de aprovizionare se intoarce din cauza blocajului din porturile chineze

Porturile lumii sunt ravasite de epidemia de Covid-19 care a lovit din nou in China. Conform Bloomberg, comertul global, care depaseste 22 trilioane de dolari, a inceput sa se confrunte cu perturbari severe.Regulile stricte impuse de Beijing pentru a reduce efectele pandemiei de Covid-19 sunt pe cale sa provoace in vara aceasta un alt val de haos pe lanturile de aprovizionare dintre Asia, SUA si Europa.Iar perspectivele de redresare a economiei globale nu sunt deloc optimiste in contextul ... citeste toata stirea