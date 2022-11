Cursul euro a crescut cu doi bani

Aversiunea fata de risc a revenit pe pietele financiare, dupa incidentul produs de caderea accidentala in Polonia a unei rachete a fortelor antiaeriene ucrainene.Cursul euro a urcat miercuri, 16 noiembrie, de la 4,9032 la 9,9209 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile se realizau in culoarul 4,914 - 4,922 lei.Evolutia economiei romanesti si a leului va fi influentata, in scurt timp, de posibilitatea intrarii in recesiune a statelor din zona euro si Marea Britanie. In schimb, conform unei ... citeste toata stirea