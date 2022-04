Cursul euro a crescut usor

Euro a crescut joi, 21 aprilie, de la 4,9422 la 4,9441 lei, intr-o sedinta mai agitata, in care tranzactiile s-au realizat intre 4,9339 si 4,947 lei.Dobanzile interbancare au continuat sa creasca, la valori care se mai inregistrau in urma cu noua ani, si se apropie rapid de pragul psihologic de 5%. Joi, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a crescut de la 4,71 la 4,73%. Indicele la sase luni, ... citeste toata stirea