Cursul euro s-a oprit la 4,90 lei

Posibilitatea ca Rezerva Federala americana sa nu renunte curand la majorarea ratei sale de referinta, care se afla in prezent la 4,50 - 4,75%, a provocat reducerea plasamentelor in active considerate drept riscante.Leul a fost mai ferit decat alte monede din regiune, iar cursul euro a crescut usor pe 6 februarie de la 4,9005 la 4,9036 lei. In cursul diminetii, inainte de deschiderea pietei locale, cotatia monedei unice a atins un minim de 4,884 lei, insa tranzactiile s-au realizat apoi in ... citeste toata stirea