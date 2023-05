Miercuri, 10 mai, s-a desfasurat sedinta de politica monetara a BNR unde s-a decis mentinerea ratei de referinta la 7%/an si a ratei lombard la 8%/an, respectiv a celei de depozit la 6%/an. Piata valutara a fost calma, in care tranzactiile se realizau in culoarul 4,917 - 4,924 lei, iar cursul monedei unice a crescut marginal de la 4,9202 la 4,9221 lei.In comunicatul de presa care a urmat sedintei BNR, se observa ca, "cursul de schimb leu/euro s-a mentinut in luna aprilie la valori usor ... citeste toata stirea