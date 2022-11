Daianu: Romania ar putea incheia 2022 cu un deficit bugetar mai mic de 6%

Romania ar putea incheia anul 2022 cu un deficit bugetar mai mic de 6%, in functie de rectificarea bugetara din noiembrie, a declarat, intr-un mesaj video, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, la cea de-a treia editie a evenimentului Banking Forum, organizat de Financial Intelligence."Si in Romania, desi Banca Nationala a Romaniei nu a practicat QE, a intervenit in piata. S-a observat ca, in anumite momente, functionarea pietei financiare la noi, a pietei secundare, a obligat la ... citeste toata stirea