Datoria guvernamentala s-a cifrat in septembrie la peste 646 miliarde lei, reprezentand 47,6% din PIB

Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) s-a cifrat, in septembrie, la 646,073 miliarde lei, fata de 628,289 miliarde de lei in august si 577,521 miliarde de lei la finalul anului trecut, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.Ca procent din PIB, datoria guvernamentala a coborat la 47,6%, fata de 48,8% luna anterioara.Datoria pe termen mediu si lung era in septembrie de 619,437 miliarde de lei, iar cea pe termen scurt de 26,635 miliarde de lei.Cea mai mare parte ... citeste toata stirea