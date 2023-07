Piata berii din Romania a scazut cu 9% in primele cinci luni ale anului in curs, fata de acelasi interval din 2022, arata datele publicate recent de Asociatia Berarii Romaniei."Aceasta scadere a pietei este pusa pe seama unei serii de factori. Printre cei mai importanti sunt scaderea puterii de cumparare si contextul economic dificil, dat de accelerarea ratelor de inflatie si a preturilor materiilor prime. Un alt factor este cresterea alarmanta a costurilor de productie, care se mentine si in ... citeste toata stirea