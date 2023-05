Deficitul balantei comerciale inregistrat de Romania in primul trimestru al acestui an a fost de 6,082 miliarde de euro, in scadere cu 399,7 milioane euro (-5,6%) fata de cel inregistrat in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.Astfel, in primele trei luni, exporturile FOB au insumat 23,814 miliarde de euro, iar importurile CIF au depasit 30,616 miliarde de euro. Fata de aceeasi perioada din 2022, exporturile au ... citeste toata stirea