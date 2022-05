Deficitul bugetar a urcat la 1,19% din PIB dupa primul trimestru

Deficitul bugetar a urcat la 1,19% din Produsul Intern Brut dupa primul trimestru al acestui an, de la 0,72% din PIB in primele doua luni, potrivit datelor publicate recent de Ministerul Finantelor Publice.Soldul negativ al bugetului consolidat s-a cifrat la 15,7 miliarde de lei in primele trei luni din 2022, fata de 9,51 miliarde de lei in ianuarie si februarie.Fata de primul trimestru al anului trecut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere cu 0,05 puncte procentuale, de la 1,24% din ... citeste toata stirea