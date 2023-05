Executia bugetului general consolidat in primele trei luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 1,42% din PIB, respectiv 22,75 miliarde de lei, cauzat in principal de cresterea volumului de investitii cu 56,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent si compensarea facturilor la consumul de energie electrica si gaze naturale casnici si noncasnici in valoare de 2,5 miliarde de lei, a informatMinisterul Finantelor.Deficitul a fost cauzat, printre altele, si de volumul mai mare de ... citeste toata stirea