Deficitul comercial a urcat cu peste 9 miliarde euro la zece luni si a depasit 28 miliarde euro

Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primele zece luni ale acestui a crescut cu peste 9 miliarde de euro comparativ cu perioada similara a anului trecut si a ajuns la 28,405 miliarde euro, potrivit datelor Institutului National de Statistica. In perioada ianuarie - octombrie 2022, exporturile FOB au insumat 76,833 miliarde euro, in crestere cu 25,8% fata de perioada similara a anului trecut, iar importurile CIF au fost de 105,238 miliarde euro, mai mari cu 31,1%, comparativ cu perioada ... citeste toata stirea