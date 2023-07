Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) s-a redus cu 13,4% in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 11,06 miliarde de euro, a informat Institutul National de Statistica (INS).Exporturile FOB au insumat 39,68 miliarde de euro, in urcare cu 7,5%, iar importurile CIF au insumat 50,74 miliarde de euro, in crestere cu 2,1% fata de perioada ianuarie - mai a anului 2022.In luna mai 2023, exporturile FOB au insumat 8,64 miliarde de euro, iar ... citeste toata stirea