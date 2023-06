Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit in scadere la 5,465 miliarde de euro, in perioada ianuarie - aprilie 2023, comparativ cu 7,719 miliarde de euro in perioada similara a anului trecut, a informat recent Banca Nationala a Romaniei.Potrivit comunicatului bancii centrale, balanta bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 743 milioane euro, balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 1,718 miliarde de euro, balanta veniturilor primare a inregistrat un ... citeste toata stirea