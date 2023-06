Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in mai 2023 cu 1,3% fata de luna anterioara, pana la nivelul de 533,975 miliarde lei, iar raportat la aceeasi perioada a anului anterior s-au majorat cu 11% (0,3% in termeni reali), conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei.Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 68,1% in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, au crescut cu 1,7% comparativ cu luna anterioara, depasind 363,672 miliarde lei. Fata de ... citeste toata stirea