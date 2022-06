Depreciere in linie a principalelor valute

Inceputul penultimei saptamani din iunie a fost pozitiv pentru leu, care s-a apreciat fata de principalele valute. In piata monetara, dobanzile interbancare si-au temperat cresterea, inainte de sedinta de politica monetara a BNR care se va desfasura in data de 6 iulie, de la care se asteapta o noua majorare a ratei de referinta.In cursul noptii de 19 spre 20 iunie, pe pietele asiatice cotatiile euro au fluctuat intre 4,935 - 4,966 lei/euro. In piata locala, tranzactiile s-au ... citeste toata stirea