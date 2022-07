Dobanzile la titlurile de stat Tezaur destinate populatiei sunt de doar 8,25% si 8,6%

Romanii pot investi in titlurile de stat Tezaur incepand din 4 iulie, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 8,25% si 8,6%, conform Ministerului Finantelor. Suma investita de romani in luna iunie a fost de 1,39 miliarde lei. Titlurile de stat pot fi cumparate: intre 4 - 26 iulie online, numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV, mai multe detalii cu privire la subscrierile online putandu-se afla accesand Ghid Tezaur online si Tezaur online;intre 4 - 27 iulie 2022 ... citeste toata stirea