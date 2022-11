Dolarul a atins minimul ultimelor 5 luni

Leul a inceput cea mai scurta saptamana de tranzactionare din acest an cu o usoara scadere fata de euro, dar s-a apreciat fata de celelalte valute majore.Cursul euro a crescut luni, 28 noiembrie, de la 4,9250 la 4,9266 lei. In cursul diminetii a fost atins in Asia un minim de 4,901 lei, insa transferurile din piata locala se realizau in culoarul 4,919 - 4,928 lei.Moneda nationala si BNR se vor afla sub presiune si urmatoarele luni, in conditiile mentinerii inflatiei la valori din doua cifre, ... citeste toata stirea