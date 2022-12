Economia romaneasca este circulara doar in proportie de 1,3%

Economia romaneasca este circulara in proportie de doar 1,3%, insa Romania este angajata in promovarea si adoptarea economiei circulare, a declarat Anna Akhalkatsi, manager de tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria."Romania este abia la inceputul tranzitiei de la o economie liniara la una circulara. In acelasi timp, Romania este angajata in promovarea si adoptarea economiei circulare, inclusiv prin strategia nationala recent adoptata de Guvern pentru a stimula aceasta tranzitie. ... citeste toata stirea