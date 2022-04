Economia Romaniei a inregistrat un avans de 5,9% in 2021 PIB-ul a scazut cu 0,1% in trimestrul 4, fata de trimestrul 3

Economia Romaniei a inregistrat un avans de 5,9% in anul 2021 comparativ cu 2020, si de 2,4% pe seria bruta in trimestrul 4 al anului trecut, fata de acelasi trimestru din 2020. In schimb, economia a scazut cu 0,1% in termeni reali in ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu trimestrul trei din 2021, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica.Produsul Intern Brut (PIB) - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul patru 2021 a fost de 305,569 miliarde de ... citeste toata stirea