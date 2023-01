Economia Romaniei ar urma sa depaseasca in acest an economiile statelor vecine care stagneaza, ajutata de fondurile europene, o moneda stabila si de investitiile straine, stimulate in parte si de relocarea activitatilor din Rusia si Ucraina, transmite Reuters.Fondul Monetar International se asteapta ca economia Romaniei sa inregistreze in acest an un avans de 3,1% si chiar cu o estimare mai modesta a Comisiei Europene privind un avans de 1,8% ar plasa-o inaintea Poloniei, care ar urma sa ... citeste toata stirea