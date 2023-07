Fata de anul trecut in primele cinci luni din acest an numarul firmelor radiate din Registrul Comertului a scazut cu 2,04%. Unde au fost radiate cele mai multe firme? Ce impact are scaderea numarului de firme in economie?Un numar de 29.030 de firme au fost radiate la nivel national in primele cinci luni din 2023, cu 2,04% mai putine comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost ... citeste toata stirea