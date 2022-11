Energia eoliana a acoperit zilele trecute 40% din consumul tarii, iarna fiind o "perioada fericita" din acest punct de vedere, a afirmat, joi, 24 noiembrie, Adrian Borotea, vicepresedintele Asociatiei Romane pentru Energie Eoliana (RWEA), intr-o conferinta de specialitate."Avem nevoie de absolut toate capacitatile de producere a energiei electrice, nu numai in iarna aceasta, dar si in perioada urmatoare - si acest lucru trebuie pastrat pana cel putin atunci cand vor intra in functiune noile ... citeste toata stirea