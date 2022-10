Erbasu: In Europa sunt peste 700.000 de romani care lucreaza in constructii

In Romania sunt peste 400.000 de lucratori in constructii, in timp ce in Europa sunt peste 700.000 de romani care activeaza in acest domeniu, a afirmat recent presedintele Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC), Cristian Erbasu."Noi reprezentam Federatia si interesele dezvoltatorilor imobiliari in Federatia Europeana si a constructorilor. Suntem cateodata in situatia cand sunt interese divergente. Constructorii dau faliment acum din alte doua situatii: n-au oameni si ... citeste toata stirea