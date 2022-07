Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania, tarile UE cu cea mai ridicata rata anuala a inflatiei in iunie

Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in iunie, in crestere de la 8,1% in mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania, arata datele publicate recent de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Comparativ cu situatia din mai, rata anuala a inflatiei a scazut in doua state membre si a crescut in 25 de tari membre. In Romania, rata anuala a ... citeste toata stirea