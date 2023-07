Sectorul IT are printre cele mai mari venituri din economie iar pentru mine r[mane o enigma cum este posibil ca acest sector sa beneficieze de eliminarea impozitului pe venit, a declarat pe 6 iulie Eugen Radulescu, director la Directia stabilitate financiara in cadrul Bancii Nationale a Romaniei.Totodata, acesta a subliniat ca i se pare "nesanatos" si faptul ca pentru anumite industrii exista eliminarea cotei de sanatate, astfel ca oamenii care lucreaza in acele industrii beneficiaza de ... citeste toata stirea