Euro a crescut in februarie doar cu 0,04%

In luna februarie euro s-a apreciat cu doar 0,04% iar dolarul american s-a depreciat cu 0,14%. In cazul francului elvetian cresterea a fost de aproape 1,1%, insa lira sterlina a pierdut 0,57%.Cursul euro a fost stabilit marti, 1 martie, la 4,9487 lei, fata de 4,9480 lei, in sedinta precedenta. Tranzactiile se realizau in culoarul 4,947 la 4,951 lei.Nivelul dobanzilor interbancare a continuat sa creasca si a atins valori care se mai inregistrau la inceputul lui septembrie 2013. ... citeste toata stirea