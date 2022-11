Euro a pierdut 3,4 bani in octombrie

Reducerea volumelor de tranzactionare din piata valutara, care au coborat miercurea trecuta cursul euro la 4,8753 lei, minimul ultimelor aproape doua luni, au facut ca media de la inceputul acestei saptamani (31 octombrie) sa urce la 4,9141 lei, in timp ce tranzactiile se realizau in culoarul 4,912 - 4,92 lei.Comparativ cu sfarsitul lui septembrie, euro s-a depreciat in octombrie cu 0,71%, dolarul american cu aproape 2%, francul elvetian cu peste 4,4%. Singura care s-a apreciat a fost ... citeste toata stirea