Euro a pierdut doi bani in doua zile

Cursul euro a scazut marti, 9 august, de la 4,9210 la 4,9050 lei. Un curs mai mic a fost stabilit in 29 martie 2021.Tendinta de depreciere a euro s-a evidentiat in ultimele saptamani si s-a accelerat luni cand BCE a calculat o cotatie de 4,9163 lei. Luni seara, moneda unica a coborat pe pietele internationale pana la 4,896 lei. Transferurile de marti din piata locala se efectuau in culoarul 4,90 - 4,91 lei.Aprecierea leului, cursul fiind utilizat de BNR drept arma ... citeste toata stirea