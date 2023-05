BNR a decis, la cateva zile dupa ce a mentinut dobanda de politica monetara la 7%/an, sa elibereze o parte din presiunea existenta in piata valutara. Cursul euro a crescut pe 17 mai de la 4,9462 la 4,9610 lei, care reprezinta un nou maxim istoric. Precedentul record de 4,9495 lei a fost atins in 22 septembrie 2021. La casele bancare de schimb valutar cotatiile de vanzare au trecut de 5 lei, cea mai ridicata de 5,06 lei fiind afisata de UniCredit.Sondajul realizat in martie de CFA Romania in ... citeste toata stirea