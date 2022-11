Euro nu a reactionat la decizia BNR de a creste dobanda

C.A. al BNR a decis, in principalul eveniment al finalului de an al pietei financiare locale, sa majoreze dobanda sa de politica monetara de la 6,25 la 6,75%/an.Decizia vine in contextul in care "rata anuala a inflatiei este asteptata sa mai creasca temperat spre finele anului curent, iar apoi sa intre pe o traiectorie descrescatoare graduala". Se semnalizeaza astfel ca la sedinta din ianuarie viitor ar putea urma o noua majorare a dobanzii cheie de 0,25 - 0,50 puncte procentuale, in ... citeste toata stirea