Euro nu a reusit in ultimele opt luni sa treaca de 4,95 lei

Cursul euro s-a mentinut si miercuri, 6 aprilie, in culoarul 4,94 - 4,9495 lei, care s-a conturat in ultimele aproape sapte luni, si a fost stabilit la 4,9447 lei, chiar daca BNR a majorat in a treia sa sedinta de politica monetara (n.r. cu o zi 'nainte) dobanda de referinta de la 2,5 la 3%.Scopul bancii centrale este de a contracara tendinta de crestere a preturilor, care ar putea atinge in urmatoarele luni un maxim de 11 - 12%, si pentru revenirea lor catre culoarul tintit de 2, ... citeste toata stirea