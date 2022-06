Europa se indreapta spre recesiune mai mult decat SUA

Directorul executiv al Citigroup Inc, Jane Fraser, a declarat recent ca este mai probabil ca Europa sa intre in recesiune decat Statele Unite, ea alaturandu-se astfel altor directori executivi ai unor banci globale care au avertizat saptamana trecut[ cu privire la sanatatea economiei mondiale.Jane Fraser, sefa celei de-a treia banci americane ca marime si cu cea mai mare concentrare la nivel global, s-a intors recent dintr-un turneu mondial cu opriri in Asia, Europa si Orientul Mijlociu, unde ... citeste toata stirea