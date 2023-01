Eurostat: Costurile cu locuinta au reprezentat un sfert din cheltuielile gospodariilor din UE, in 2021

Locuinta, apa, electricitatea, gazele naturale si alti combustibili au reprezentat un sfert (25%) din cheltuielile gospodariilor din UE, in 2021, un declin de 0,5 puncte procentuale (pp) fata de 2020, in timp ce alimentele si bauturile nealcoolice au insemnat 14,3%, o scadere tot de 0,5 pp comparativ cu anul anterior, arata datele publicatede Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).Pe locul trei se afla transporturile, care au reprezentat 12,1% din totalul cheltuielilor in 2021, un ... citeste toata stirea