Eurostat: Din 2010 in 2022, pretul unei locuinte in Romania a crescut cu 20%

Pretul mediu al unei locuinte in Romania a crescut, intre primul trimestru din 2010 si al treilea trimestru din 2022, cu 20%, potrivit unei analize realizate de Eurostat - Oficiul European de Statistica.Spre comparatie, media UE la acelasi indicator arata o crestere de 49%, cu varfuri inregistrate in Islanda, Estonia, Ungaria, Luxemburg, Lituania, Letonia, Cehia si Austria, unde preturile erau in T3/2022 mai mult decat duble fata de 2010. Comparativ cu trimestrul omolog ... citeste toata stirea