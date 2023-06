In 2022, consumul individual efectiv (AIC - un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor) per capita, exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) varia intre 67% din media UE in Bulgaria si 138% din media UE in Luxemburg, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat).Noua state membre UE au avut in 2022 un consum per capita mai mare decat media din UE, cel mai ridicat nivel fiind in Luxemburg (38% peste media din UE), Germania (19%), Austria (18%), ... citeste toata stirea