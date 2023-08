O noua editie Expo Industry Satu Mare se va desfasura in primul weekend din luna august sub egida SkyLine Events. Ca-ntotdeauna, si anul acesta evenimentul este dedicat promovarii si prezentarii celor mai importante industrii din judetul Satu Mare.Desfasurat in perioada 3-6 august, in aceeasi locatie - Gradina Romei din Satu Mare, expozitia se bucura de sprijinul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Satu Mare."Aceste evenimente sunt importante pentru comunitate, deoarece vizeaza ... citeste toata stirea