Reamintim ca cea de-a doua editie Expo Mobila & Textil Satu Mare se va desfasura in weekendul 25 - 27 noiembrie, in incinta galeriei Cinema One Laserplex al Centrului Comercial Aushopping Satu Mare. Targul este organizat de catre SkyLine Events si poarta semnatura Expo Industry Satu Mare."Promovarea producatorilor locali din toate ramurile este un lucru extrem de important, deoarece economia trebuie sustinuta de noi, lucru ce se poate face cel mai bine prin promovarea vanzarii produselor ... citeste toata stirea