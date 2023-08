Leul a profitat de climatul existent in pietele financiare internationale si s-a apreciat fata de principalele valute, in ziua in care guvernatorul BNR a prezentat cel de al treilea "Raportul asupra Inflatiei" din acest an.Cursul euro a scazut de la 4,9497 la 4,9477 lei, iar tranzactiile se realizau in culoarul 4,942 - 4,949 lei.Necesitatea acoperirii deficitului bugetar, care a devenit principalul pericol pentru economia Romaniei, a facut ca BNR sa revizuiasca ascendent prognoza ... citeste toata stirea