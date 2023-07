Exporturile de bunuri ale Uniunii Europene spre restul lumii s-au situat la 216,9 miliarde de euro in luna mai 2023, in scadere cu 1,9% comparativ cu luna mai a anului trecut, in conditiile in care doar opt state membre au inregistrat o crestere a exporturilor in ritm anual, arata datele publicate recent de Eurostat.Conform acestor date, cele mai mari cresteri ale exporturilor extra-comunitare au fost inregistrate in Romania (7,9%), Danemarca (6,7%), Ungaria (5,3%) si Franta (4,8%). In ... citeste toata stirea