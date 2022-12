Exporturile de gaze ale Gazprom au ajuns in 2022 la cel mai scazut nivel din acest secol

Exporturile de gaze ale grupului rus Gazprom catre principalele sale piete externe aproape s-au injumatatit in 2022, atingand cel mai scazut nivel de la inceputul secolului, in conditiile in care livrarile in Europa au fost reduse semnificativ dupa invadarea Ucrainei, transmite Bloomberg.Gigantul controlat de statul rus a extras in acest an 412,6 miliarde metri cubi de gaze, cu 20% mai putin decat in 2021, din care 100,9 miliarde metri cubi au fost destinati exportului, a declarat miercuri ... citeste toata stirea