Exporturile de gaze lichefiate rusesti spre Europa au crescut cu 20% in 2022

Rusia a furnizat anul trecut Europei o cantitate de 17 milioane de tone de gaze lichefiate (GNL), in crestere cu aproximativ 20% fata de volumele livrate in 2021, ceea ce a permis compensarea partiala a scaderii exporturilor de gaze naturale rusesti prin conducte, arata datele publicate de platforma Refinitiv Eikon, transmite Reuters.Anul trecut, Europa si-a majorat semnificativ importurile de gaze lichefiate (gaze transportate pe mare in forma lichida dupa ce au fost racite la o temperatura ... citeste toata stirea