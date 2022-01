Exporturile zilnice de gaze ale Gazprom, la cel mai scazut nivel de dupa 2015

Exporturile zilnice de gaze ale Gazprom catre pietele sale principale au coborat in primele 15 zile ale acestui an la cel mai scazut nivel de dupa 2015, pe fondul inmultirii criticilor ca grupul rus isi limiteaza livrarile spre Europa, transmite Bloomberg.Grupul controlat de statul rus a informat luni ca in primele 15 zile din noul an a exportat o cantitate de 5,4 miliarde metri cubi spre pietele sale principale, care includ cea mai mare parte a Europei, Turcia si China. Aceasta cantitate ... citeste toata stirea