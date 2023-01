FAO: Preturile mondiale la alimente au atins in 2022 un nivel ridicat record

Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut cu 14,3% in 2022, la cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, pe fondul majorarii costurilor majoritatii produselor alimentare de baza, in conditiile in care perturbarile provocate de invadarea Ucrainei de catre Rusia au sporit temerile privind penuria de alimente, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. FAO publica propriul sau Food Price Index, care masoara ... citeste toata stirea