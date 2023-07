Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut in iunie la cel mai redus nivel din ultimii peste doi ani, in urma declinului preturilor la uleiuri vegetale, zahar, cereale si lactate, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In iunie, acest ... citeste toata stirea