FAO: Preturile mondiale la alimente au scazut si in ianuarie, pentru a zecea luna consecutiv

Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut si in ianuarie, pentru a zecea luna consecutiv, situandu-se acum cu aproximativ 18% sub nivelul record din martie 2022, in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia, a anuntat vineri, 3 februarie, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri ... citeste toata stirea