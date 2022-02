Firmele cu capital ucrainean din Romania, mai profitabile decat cele cu actionari rusi

Firmele cu capital ucrainean din Romania sunt mai profitabile decat cele cu actionari rusi, potrivit unei analize a platformei Termene.ro.Analiza a aratat ca in prezent in Romania activeaza 477 de companii care au in structura actionariatului cetateni de origine rusa si 773 de companii care au actionari de origine ucraineana. In ambele cazuri, valorile sunt in crestere in comparatie cu ultimii trei ani.Domeniile in care sunt cele mai multe firme cu actionariat rusesc sunt IT-ul, lucrarile ... citeste toata stirea