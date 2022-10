FMI a revizuit in crestere la 14,7% estimarile privind inflatia la sfarsitul acestui an

Fondul Monetar International a revizuit semnificativ in crestere estimarile privind avansul preturilor de consum in Romania atat pentru acest an, de la 9,3% pana la 13,3%, cat mai ales pentru anul viitor, de la 4% pana la 11%, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.In schimb a revizuit in crestere semnificativa estimarile privind avansul economiei romanesti in acest an, de la 2,2% cat prognoza in primavara, pana la 4,8%. In ... citeste toata stirea