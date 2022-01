FMI: Costul pandemiei ar putea depasi 12.500 miliarde de dolari pana in 2024

Fondul Monetar International crede ca va revizui in crestere estimarea conform careia pandemia de COVID-19 va costa economia globala 12.500 miliarde de dolari pana in 2024, a avertizat directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, transmite Reuters.Perturbarile din lanturile de aprovizionare, inflatia si inasprirea politicii monetare "vor arunca peste tot apa rece asupra redresarii", a declarat Georgieva la un eveniment gazduit de Financial Times.Diferentele semnificative dintre ratele ... citeste toata stirea