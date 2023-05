Fondul Monetar International este in continuare ingrijorat in legatura cu recentele turbulente din sectorul bancar, in pofida actiunilor autoritatilor din SUA si Elvetia de a tine sub control bancile cu probleme, a afirmat economistul sef al FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, transmite Reuters.Vorbind jurnalistilor in Paris, oficialul FMI a avertizat ca "povestea nu s-a incheiat" ... citeste toata stirea